08.09.2020 - 19:22 |
Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek corona virüste son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 covid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 52 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.