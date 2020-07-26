Son dakika... Bakan Koca corona virüsteki kritik durumu açıkladı

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.







Türkiye'nin 3 günlük corona virüs tablosu















