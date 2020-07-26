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26.07.2020 - 20:29 | | AA

Son dakika... Bakan Koca corona virüsteki kritik durumu açıkladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu. Bakan Koca, "Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.

Son dakika... Bakan Koca corona virüsteki kritik durumu açıkladı


Türkiye'nin 3 günlük corona virüs tablosu

Son dakika... Bakan Koca corona virüsteki kritik durumu açıkladı


Son dakika... Bakan Koca corona virüsteki kritik durumu açıkladı


Son dakika... Bakan Koca corona virüsteki kritik durumu açıkladı



Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (26 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.
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