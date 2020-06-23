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23.06.2020 - 17:35 |

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Kritik toplantı...

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları toplantıya dair açıklamada bulundu.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Kritik toplantı...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşlarım Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sn. Mehmet Nuri Ersoy’la yurt dışı uçuşları ve turizm konularını ele aldığımız bir toplantı yaptık. Pandemi sürecinde ülkece başarımız sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı. Talepleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında değerlendirdik" mesajını paylaştı.

Son dakika... Bakan Koca duyurdu Kritik toplantı...

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