09.01.2021 - 19:02 |
Son dakika! Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 903 oldu, 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor." dedi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız.
Yaşlı kadını yalnız yaşadığı evde gasp ettiler!Antalya'da 80 yaşındaki yaşlı kadını yalnız yaşadığı evinde darp ve gasp eden 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 80 yaşındaki kadın, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, "Kolumu bacağıma bağlayıp önce gözlerimi sonra da ağzımı bantladılar. Ben bağırırken bant yırtıldı ve tekrar bağladılar. Bağırmaktan ağzımdaki dişler çıkmıştı" dedi.