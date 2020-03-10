10.03.2020 - 16:12 |
Son dakika! Bakan Koca'dan 'AmerikalÄ± hasta' açÄ±klamasÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, TÃ¼rkiye ziyaretinden sonra yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tanÄ±sÄ± konulduÄŸu belirtilen 86 yaÅŸÄ±ndaki ABD vatandaÅŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'yi ziyaret etmediÄŸini, 3 Mart'ta Ä°stanbul aktarmalÄ± Tiran'danÂ Washington'a gittiÄŸini bildirdi.Â
Bakan Koca, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ABD vatandaÅŸÄ± 86 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n hastaya, TÃ¼rkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanÄ±sÄ± konduÄŸu haberlerinin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Son 2 haftanÄ±n kayÄ±tlarÄ±nda ABD vatandaÅŸÄ± 86 yaÅŸÄ±nda tek kadÄ±n vardÄ±r. TÃ¼rkiye'yi ziyaret etmemiÅŸtir,Â 3 Mart'ta Ä°stanbul aktarmalÄ±, Tiran'dan Washington'a gitmiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.