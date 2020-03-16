16.03.2020 - 23:49 | | AA
Son dakika | Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Toplam vaka 47 oldu
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:
"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı 47 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı. Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım." ifadelerini kullandı.