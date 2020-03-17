MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan yeni açÄ±klama: Tespit edilen her vaka risk olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r!
ABONE OL
17.03.2020 - 01:06 |

Son dakika | SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan yeni açÄ±klama: Tespit edilen her vaka risk olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r!

Son dakika haberine gÃ¶re TÃ¼rkiye'de vaka sayÄ±sÄ± 47'ye Ã§Ä±ktÄ±. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tespit edilen her vaka risk olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Son dakika | SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan yeni açÄ±klama: Tespit edilen her vaka risk olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r!

VirÃ¼sle temas ihtimalini sÄ±fÄ±rlamaya iÅŸaret eden Bakan Koca ÅŸu ifadelere yer verdi:ÂTESPÄ°T EDÄ°LEN HER VAKA TOPLUM Ä°Ã‡Ä°N RÄ°SK OLMAKTAN Ã‡IKMIÅžTIR. Her yeni tanÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ fakat sizin iÃ§in bir gÃ¼vencedir. SalgÄ±nlarda olaylar panikle kontrolden Ã§Ä±kar. Tedbir ve panik, birbirinin zÄ±ttÄ±dÄ±r. Tedbirleri SIKI tutalÄ±m. VirÃ¼sle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM.

Paris'te askerler sokaÄŸa indiFransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardÄ±ndan askerler sokaÄŸa indi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 81 ile göndermiÅŸti! 00.00'da baÅŸladÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 81 ile gÃ¶ndermiÅŸti! 00.00'da baÅŸladÄ±

Milyonlarca çalÄ±ÅŸana güzel haber!

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸana gÃ¼zel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli geliÅŸme...

Resmen duyuruldu! Ã–nemli geliÅŸme...

'NiÅŸanlÄ±yken kaçÄ±rdÄ± beni'

'NiÅŸanlÄ±yken kaÃ§Ä±rdÄ± beni'

SÄ±radaki Haber