17.03.2020 - 01:06 |
Son dakika | SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca'dan yeni açÄ±klama: Tespit edilen her vaka risk olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r!
Son dakika haberine gÃ¶re TÃ¼rkiye'de vaka sayÄ±sÄ± 47'ye Ã§Ä±ktÄ±. Bakan Koca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tespit edilen her vaka risk olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
VirÃ¼sle temas ihtimalini sÄ±fÄ±rlamaya iÅŸaret eden Bakan Koca ÅŸu ifadelere yer verdi:ÂTESPÄ°T EDÄ°LEN HER VAKA TOPLUM Ä°Ã‡Ä°N RÄ°SK OLMAKTAN Ã‡IKMIÅžTIR. Her yeni tanÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ fakat sizin iÃ§in bir gÃ¼vencedir. SalgÄ±nlarda olaylar panikle kontrolden Ã§Ä±kar. Tedbir ve panik, birbirinin zÄ±ttÄ±dÄ±r. Tedbirleri SIKI tutalÄ±m. VirÃ¼sle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM.