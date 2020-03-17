VirÃ¼sle temas ihtimalini sÄ±fÄ±rlamaya iÅŸaret eden Bakan Koca ÅŸu ifadelere yer verdi:ÂTESPÄ°T EDÄ°LEN HER VAKA TOPLUM Ä°Ã‡Ä°N RÄ°SK OLMAKTAN Ã‡IKMIÅžTIR. Her yeni tanÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ fakat sizin iÃ§in bir gÃ¼vencedir. SalgÄ±nlarda olaylar panikle kontrolden Ã§Ä±kar. Tedbir ve panik, birbirinin zÄ±ttÄ±dÄ±r. Tedbirleri SIKI tutalÄ±m. VirÃ¼sle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM.