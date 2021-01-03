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03.01.2021 - 22:27 |
Son dakika: Bakan Koca'dan SMA hastalığı açıklaması: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Son dakika haberine göre, Bakan Koca: İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.