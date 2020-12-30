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30.12.2020 - 02:13 | | AA

Son dakika! Bakan Koca'dan yeni aşı açıklaması! Saat verdi

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan uçağın 05.30'da Ankara'ya ineceğini duyurdu.

Son dakika! Bakan Koca'dan yeni aşı açıklaması! Saat verdi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

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