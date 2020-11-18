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18.11.2020 - 19:46 |

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: 31 Aralık 2020’ye kadar hiçbir sınav yapılmayacak

Gelen son dakika haberine göre; Bakan Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.

Gelen son dakika haberine göre Bakan Selçuk,

"31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." açıklamasında bulundu.

Japonya’da robot garsonlar görev başındaJaponya’daki bir kafe robot garsonları ile dikkatleri üzerine çekti. Servi adındaki robotlar, garsonluk görevleri dışında müşterilerle sohbet de ediyor.
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