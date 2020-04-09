09.04.2020 - 20:02 | | AA
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Büyükşehirler kendini eve çekmiş durumda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil. Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları:
(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.
Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.
Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.
Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.