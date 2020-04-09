MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Büyükşehirler kendini eve çekmiş durumda
ABONE OL
09.04.2020 - 20:02 | | AA

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Büyükşehirler kendini eve çekmiş durumda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil. Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Büyükşehirler kendini eve çekmiş durumda

Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları:

(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.

Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.

Corona virüsü yenen doktor hayat kurtarmak için geri döndüDünyaya yayılan corona virüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan İzmirli asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu (33), iyileşmesinin ardından işine döndü. Mutlu, hastanede alkışlarla karşılandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: 22 bin operasyon gerçekleştirdik

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: 22 bin operasyon gerçekleştirdik

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Ücretsiz maske nasıl alınır E-Devlet? 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası

Ücretsiz maske nasıl alınır E-Devlet? 2020 Maske siparişi (talebi) başvuru sayfası

Sıradaki Haber