Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Büyükşehirler kendini eve çekmiş durumda

Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları:

(Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.

Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.