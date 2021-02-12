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12.02.2021 - 17:52 | | AA

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Öldürülen terörist sayısı 37 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Öldürülen terörist sayısı 37 oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.

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