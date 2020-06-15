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15.06.2020 - 13:13 | | DHA

Son dakika... 'Bana ağabey diyeceksin' kavgası kanlı bitti!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Harun S. (30), kavga ettiği Burak Telkeş’e (28) "Bana ağabey diyeceksin" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., "Sana ağabey demem" cevabını veren Telkeş’i tüfekle vurarak, öldürdü.

Son dakika... 'Bana ağabey diyeceksin' kavgası kanlı bitti!

Olay, dün gece, Mudurnu'nun Delice Yaylası'nda meydana geldi. Burada iddiaya göre alkol alan Burak Telkeş ve arkadaşı Harun S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanında bulunan arkadaşlarının müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun S., Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı. İkili, burada yeniden bir araya gelip, tartışmaya başladı.

Alkollü olduğu öne sürülen Harun S., "Bana ağabey diyeceksin” diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun S., ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu. Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun S. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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