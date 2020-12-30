30.12.2020 - 15:58 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.