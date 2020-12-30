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30.12.2020 - 15:58 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

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