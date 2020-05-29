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29.05.2020 - 10:46 | | İHA

Son dakika... Mayıs ayında Başkent'te kar sürprizi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Son dakika... Mayıs ayında Başkent'te kar sürprizi!

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, Kızılcahamam ilçesinde kendini kar olarak gösterdi. Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü.

Çorlu'da bir çiftçinin tarlasında bulduğu gök taşına 68 bin dolarlık teklif geldi!Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, geçen yıl Nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşına gözü gibi bakıyor. Yılmaz, dünya literatürüne 'Gerdekkaya' ismiyle giren Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşını, değeri verildiğinde satmak istiyor.
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