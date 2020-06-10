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10.06.2020 - 08:54 | | İHA

Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... Corona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Corona virüs Bilim Kurulu toplantısında.

Saat 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.

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