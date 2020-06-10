10.06.2020 - 08:54 | | İHA
Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Son dakika haberi... Corona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Gözler bugün gerçekleştirilecek olan Corona virüs Bilim Kurulu toplantısında.
Saat 17.00'de başlayacak olan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.
Selçuk Bayraktar, "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı" diyerek duyurduBaykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı bir paylaşımla TB2 İHA'nın 200 bin saat görev yaptığını dile getirdi ve bunun Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru olduğunu ifade etti.