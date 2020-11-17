Son dakika... Bilim Kurulu üyesi 'sokağa çıkma kısıtlaması' ile ilgili konuştu

CNN TÜRK'ten Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Tevfik Özlü şu açıklamaları yaptı;

Somut önlem ne demek, ne anlama geliyor? Durum gerçekten vahim mi?

Evet. Durum gerçekten sadece bizim için değil tüm dünya için Avrupa ülkeleri için ABD için diğer ülkeler için hızlı vaka artışları devam ediyor. Ölümler de artıyor. Maalesef. Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hem vaka sayıları artıyor hem hasta sayıları artıyor hem de ağır hasta sayıları artıyor hem de hastanelerde yoğun bakımda doluluk oranları artıyor. Dolayısıyla bir müdahale gerekiyor. Mevcut durumun böyle devam etmesi durumunda yönetilemez bir hale geleceğini sayın Bakan zaten daha önce açıklamıştı. Şu anda alınan tedbirler yeterli değil bu artışla. Onun için bazı tedbirler alınması icap ediyordu ki dün itibarıyla da Bilim Kurulu'nda görüşüldü.

O zaman şunu mu anlıyoruz. Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı'nda da netleşecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni kısıtlamalar gelebilir açıklaması duyar mıyız bu akşam itibarıyla?

Olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda yetki tamamen kamu yönetiminde. Zamanlaması, kapsamı dozajı onlar belirliyor. Dolayısıyla ne zaman olur, ne olur, nasıl olur bu konuda yorum yapmam tahminde bulunmam zor. Genel itibarıyla baktığımda bir takım tedbirlerin gelmesi lüzumlu gibi duruyor. Bu şekilde sürdürülmesi zor. Heralde bu akşam bazı tedbirler en azından haberimiz olur. diye düşünüyorum.

Akşam saatlerine az bir süre kaldı. Tüm Türkiye merak ediyor. Bazı illerde ne gibi kısıtlama gelecek? Tam olarak sokağa çıkma kısıtlaması mı?

Bulaşmadan esas sorunlu olan faktör kalabalıklaşma. İnsan hareketliliği maalesef hiç salgın yokmuş gibi insanlar caddeleri, meydanları, parkları, pazarları, dolduruyorlar. AVM'ler mağazalar, alış veriş yerleri tıka basa dolu. Toplu taşıma yine öyle. Ev içi toplanmalar yine devam ediyor. Bu insan hareketliliği ve kalabalıklaşma olduğu sürece bu virüs bulaşıyor ve yayılıyor, salgın artıyor. Onun için alınacak tedbirler asıl olarak bu kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler.

Sizin söylediğiniz sokağa çıkma yasağı hep konuşuluyor. Bu en uç nokta. En ağır radikal tedbir bu. Bu uç ile diğer uç arasında fark var. Diğer uç dediğimde şuandaki mevcut durum. Kapatmaya giden skala üzerinde farklı tedbirler söz konusu olabilir.

Saat saat, kısım kısım sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sokağa çıkma ile ilgili kısıtlamanın geleceğini düşünüyorum. Ancak bu kısıtlama saat bazlı mı olur yoksa farklı bir şekilde mi olur onu bilemiyorum. Çünkü bu alınacak kararlar neler olabileceği farklı farklı senaryolar konuşuldu. Farklı seçenekler sunuldu. Ama bir şekilde evden çıkmayı azaltacak sokaklara, kalabalıklara girip-çıkmayı azaltacak tedbirlere ihtiyaç var gibi görünüyor. Hafta sonu mu olur hafta içi mi olur belli saatlerde mi olur belli illerde mi olur Türkiye genelinde mi olur belli yaş gruplarında mı olur yani bunlar kamuoyu yönetimin karar vereceği hususlar. Ama hepsi farklı farklı konuşuldu, dile getirildi. Seçenek olarak var. Mutlaka ve mutlaka kalabalıklaşmayı azaltacak, sokağa çıkmayı zorlaştıracak kısıtlamaların geleceğini düşünüyorum, öyle umut ediyorum.