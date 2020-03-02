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02.03.2020 - 19:03 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberi... Bingöl'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika olarak yapılan açıklamada, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 3,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika haberi... Bingöl'de korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Saat 17.22'de 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Deprem yerin 5.1 km derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü Bingöl'ün Genç ilçesi olarak açıklandı.

Son dakika haberi... Bingölde korkutan deprem Depremin büyüklüğü...

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