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01.09.2020 - 12:01 | | İHA

Son dakika... Bir terörist ikna edilerek teslim oldu!

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde ikna çalışmaları sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu ikna edilerek güvenli bir şekilde teslim olması sağlandı.

Son dakika... Bir terörist ikna edilerek teslim oldu!

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir erkek bölücü terör örgütü mensubunun Suriye Kamışlı bölgesinden teslim olması sağlanmıştır.

Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.

D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklet ile tehlikeli yolculukD-100 Karayolu Maltepe'de mevki'inde, sepetli motosiklet ile seyir eden iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı.
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