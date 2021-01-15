Son dakika! Biri turuncu listedeki 3 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11 Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

TRT Haber'in geçtiği bilgilere göre; Teröristlerin etkisiz hale getirildiği o operasyona ilişkin görüntülere ulaşıldı. Termal kamera ile tespit edilen teröristler ateş altına alındı. Köşeye sıkışan teröristler kaçmaya çalıştı, ancak SİHA'ların da desteği ile teröristler tek tek etkisiz hale getirildi.

BİRİ TURUNCU KATEGORİDE

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Etkisiz hale getirilen teröristin, 8 Temmuz 2017'de Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin yaralanması olayına katıldığı belirlendi.