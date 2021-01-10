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10.01.2021 - 15:28 | | DHA

Son dakika... Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor! Sis etkisini artırdı

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik yavaşladı.

Son dakika... Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor! Sis etkisini artırdı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur trafiği yavaşlattı
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İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca yağmur da etkisini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu az sayıda sürücü kullanırken, sürücüler, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

 

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