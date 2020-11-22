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22.11.2020 - 11:40 | | DHA

Son dakika... Çanakkale'de ele geçirildi! 4 milyon lira değeri var

Çanakkale'de polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi.

Son dakika... Çanakkale'de ele geçirildi! 4 milyon lira değeri var

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu. Ruhsatsız silahın da ele geçirilidiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı. Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

Son dakika... Çanakkalede ele geçirildi 4 milyon lira değeri var

Son dakika... Bölgenin kaderi değişti! Fiyatlar uçtu...Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı.
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