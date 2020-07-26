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26.07.2020 - 15:38 | | AA

Son dakika... Çanakkale'de korkutan yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Gelen bir son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika... Çanakkale'de korkutan yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman  Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Çok sayıda orman işçisi ve bir helikopterle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

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