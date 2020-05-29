MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Çatalca'da dolu: Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
ABONE OL
29.05.2020 - 13:27 | | DHA

Son dakika! Çatalca'da dolu: Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Çatalca'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.

Son dakika! Çatalca'da dolu: Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Çatalca'da bugün önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.

Son dakika Çatalcada dolu: Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feriha Öz kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Feriha Öz kimdir, kaç yaşında neden öldü?

Feriha Öz kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Feriha Öz kimdir, kaç yaşında neden öldü?

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Banka müdürü kadına saldıran şüpheli bilincinin yerinde olmadığını öne sürmüş

Banka müdürü kadına saldıran şüpheli bilincinin yerinde olmadığını öne sürmüş

Sıradaki Haber