29.05.2020 - 13:27 | | DHA
Son dakika! Çatalca'da dolu: Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Çatalca'da etkili olan dolu yolları beyaza bürürken sürücüler zor anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi.