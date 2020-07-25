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25.07.2020 - 14:16 |

Son dakika! CHP Kurultayında İlhan Cihaner konuştu: Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz!

Gelen bir son dakika haberine göre; CHP'de gözler partinin 37. olağan kurultayının yapıldığı Bilkent Odeon'da. CHP Kurultayında İlhan Cihaner konuşuyor.

Son dakika! CHP Kurultayında İlhan Cihaner konuştu: Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz!

İşte Cihaner'in açıklamalarından satır başları...

Şuradaki ciddiyetsizlik bile her şeyi gösteriyor. Genel Başkan gitmeseydi parti yöneticileri gitmeseydi bu salondan hiç kimse gitmezdi. Buradan selfie çekerek gittiler. Sözde tüzüğümüze göre demokrasimizin geleceği tartışılacaktı. Buradan bir karar çıkacaktı biz de geleceğimizi kuracaktık. Neredeler? Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz. Bu bir tiyatro! En küçük ilçede bile divan başkanlığı üyesi için en güçsüz adaya bilgi verirdi.

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı sizin iradenize tecavüz ederek seçtik diyor arkadaşlar. Kadın olması hiç bir şeyi değiştirmez. Biz tüzüğümüzde olan yüzde 33'lük kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkmışız gelecekte böyle yapacağız diyoruz. Ön seçimi kaldırdık. Neymiş halk seçecekmiş.

Genellikle ben bağırarak konuşmam. Ben anlaşmadan yanayım. Burayı böyle görünce sinirlendim kusura bakmayın.

Kadınların düdüklü tencere kavgasını polis zor ayırdıKonya'nın Beyşehir ilçesinde, bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
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