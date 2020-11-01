CHP Ä°zmir milletvekili Selin Sayek BÃ¶ke'in "AFAD Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ± kullanabilmeniz iÃ§in evinizin hasarlÄ± olduÄŸunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ±Â ise ihtiyaÃ§ sahibi olduÄŸunu belirten herkesÂ kullanabilir" sÃ¶zleriyle ilgili Ä°Ã§iÅŸleri'nden aÃ§Ä±klama geldi.

"YANLIÅž BÄ°LÄ°YOR"

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°smail Ã‡ataklÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada " BÃ¶yle bir ÅŸey yok! Yalan sÃ¶ylÃ¼yor demeyelim de yanlÄ±ÅŸ biliyor diyelim. AFAD 1040 Ã§adÄ±r kurdu. (268â€™i boÅŸ, ihtiyacÄ± olan istediÄŸi gibi gelir kalÄ±r) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. LÃ¼tfen sessiz olun! ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z enkazÄ±n altÄ±nda canlarÄ± pahasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor!" ifadelerini kullandÄ±.

AFAD BAÅžKANI'NDAN DA TEPKÄ°

CHP Ä°zmir milletvekili Selin Sayek BÃ¶ke'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±na bir tepki de AFAD BaÅŸkanÄ±Â Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu'ndan geldi. AFAD BaÅŸkanÄ± Dr. Mehmet GÃ¼llÃ¼oÄŸlu aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸÃ¶yle dedi;

Aaah ah enkazlarla mÄ± uÄŸraÅŸalÄ±m, bu tÃ¼r haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yÃ¼k olmayÄ±n, yardÄ±mcÄ± olun. Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin de dahil olduÄŸu koordinasyon ile ve eÅŸit ÅŸartlarda yardÄ±mlarÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. HiÃ§ bir binaya hasarlÄ± olduÄŸuna dair henÃ¼z belge verilmedi ve de yÃ¼zlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸu an Ã§adÄ±rlarÄ± kullanÄ±yor. Destek olan herkese teÅŸekkÃ¼r ederiz. Tekrar geÃ§miÅŸ olsun

Deprem deÄŸil saÄŸlam olmayan bina Ã¶ldÃ¼rÃ¼r.

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