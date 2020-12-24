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24.12.2020 - 20:28 |

Son dakika... Çin'de üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama! Etkinlik oranı...

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza bugün sonuçları bildirilen faz-3 çalışmasıyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nda değerlendirilen sonuçları Serhat Ünal açıkladı. Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı.

900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir.

%95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun %50 olmasını yeterli görüyor.

Son dakika... Çinde üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama Etkinlik oranı...



 

%91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Placebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı.




Son dakika... Çinde üretilen koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama Etkinlik oranı...


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