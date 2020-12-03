03.12.2020 - 13:26 |
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek ve mevkidaşı Aliyev'le görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor. Erdoğan, Karabağ zaferi için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Bakü'de düzenlenecek askeri törene katılacak.
Polis ekibine silahlı saldırı! Operasyon başladıKahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi. Operasyon başlatılan bölgede iki polisin yaralandığı bildirildi. Yaralı polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.