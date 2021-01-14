14.01.2021 - 17:58 |
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olduktan sonra yaptığı paylaşımda, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine geldi. Burada Kovid-19 aşısı yaptıran Erdoğan'a MKYK üyeleri de eşlik etti. Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.
'HAYIRLI UĞURLU OLSUN' DİYEREK PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.