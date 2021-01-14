Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine geldi. Burada Kovid-19 aşısı yaptıran Erdoğan'a MKYK üyeleri de eşlik etti. Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.







'HAYIRLI UĞURLU OLSUN' DİYEREK PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.











