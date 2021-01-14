Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Kimseye laf söylemek düşmez

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerine bazı siyasi partilerin hiç destek vermemesi, dillerine hiç almamaları ortadadır. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AŞI KARARI

Önderlik etmek ve teşvik etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız toplantımızdan sonra aşı olacaklardır.

Kendileri aşı olarak toplumdaki tereddütleri ortadan kaldıracaktır. Kendisi bunu toplumla canlı yayında paylamamız için talimat verdiler.

Geçen hafta birden bire eski bir genelkurmay başkanı 60 ihtilalinin sebebinin erken seçime gidilmemesi açıklamalarını yaptı. Ardından ana muhalefet lideri erken seçim açıklamalarında bulundu. Bunları kasıtlı buluyoruz. Sinsi bir siyasi değerlendirmedir.

"SÖZDE CUMHURBAŞKANI" TARTIŞMASI

Bu hastalıklı zihniyet daha sonra "Erdoğan, büyük bir felaketle gidecek, seçimle gitmez" sözlerini kullandı. Ardından yine çıkıp "Sözde Cumhurbaşkanı" dediler. Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanma yetkisine size kim verdi. Millet seçmiş, hukuken onaylanmış. Bundan sonra kimseye laf söylemek düşmez.

Daha önce de laiklik üzerinden çok kriz çıkardınız. Şimdi de demokrasi üzerinden tartışmalar açıyorlar. Bunun tek bir sebebi var. Bu milletin kendi cumhurbaşkanlarını seçecek kabiliyette olmadığını düşünüyorlar. Sağduyu ve izanla siyasi eleştiri yapmak bu yüzden önemlidir. Bu açıklamalar cumhuriyete zarar verir.

ABD'DEKİ OLAYLAR VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Hassasiyetle takip ediyoruz. Amerikan demokrasisinin içerisine girdiği krizi daha önce de dile getirmiştik. Başkanın görevinden alınmasının ihtimali şoke edicidir. Gelinen noktada ortaya çıkan sarsıntı, askerlerin yerlerde yattığı görüntü... ABD demokrasisinin içine girdiği değer krizinin pratiğe yansımasıdır. Her demokrasi ve ülke bunu yaşar. Siz başkalarının demokratik sistemlerine karşı çifte standartlar ortaya koyarsanız, oradaki değer krizi sizin sisteminize de yansıyor.

Brexit sonrasında ABD-AB ilişkilerinin nasıl olacağız, ABD'nin nereye yöneleceği tüm dünyayı etkiliyor.

Herkese 'kutuplaşmadan kaçının' diyenlerin nasıl bir kutuplaşma içine girdiğini gördük. Sosyolojik bir yarılma olduğunu gördük.

Senatonun basılması gayri meşrudur, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayri meşrudur.

Biz bunları söylediğimizde siyasi oryantalizmin etkisinden düşünce biçimi eğilmiş bükülmüş olanlar 'Siz de seçim sonuçlarına itiraz ettiniz.' diyorlar. Kimse dünyanın hiçbir yerinde meclisin şiddetle kapatılmasını savunamaz.

Umarız 20 Ocak'ta yeni başkanın görevine başlaması tartışmasız şekilde gerçekleşir.

Türkiye olarak yeni yönetimle konuşacağımız, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz gibi konularımız var.