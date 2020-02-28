Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Altun'un açıklamalarının satır başları şöyle:





Suriye'de yaşanan gelişmelerden birinci derecede Esed sorumludur.



Rusya saldırıları durdurma sorumluluğunu yerine getirmemiştir beklentimiz rejimin saldırılarını durdurması, engel olmasıdır.

Uluslararası hukuk referansı ile hareket ediyoruz. Tüm muhatapların da bu çerçevede hareket etmesini istiyoruz.

İdlib milli güvenlik meselesidir.

Mülteci sorununa yüz çevirmedik. Esed etnik temizlik, demografik mühendislik yapmaktadır.

Uçuşa yasak bölgenin uygulanması son derece hayati bir unsurdur.

Rusya ile İran'a sürecin garantörleri olarak sorumluluklarını hatırlatıyoruz, hatırlatmaya devam edeceğiz. Esed ile diyalog çağrısı yapan Türkiye'deki aktörleri de milletin vicdanına sevk ediyoruz.



ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah 10.15'te Putin ile görüştü. İdlib'deki saldırı ele alındı.

Türkiye açısından ortaya çıkan milli güvenlik sorununa bir de askerlerimizin kanının eklendiği söylendi. Askerlerimizin kanının yerde kalmayacağı ifade edildi. (Esed güçlerinin) meşru hedef olduğu ve ateş altına alınacağı söylendi. (Saldırının) daha da kararlı hale getirdiği belirtildi.



İki liderin en kısa sürede bir araya gelmesi, yüz yüze görüşmesinin sağlanması kararı alındı.

Türkiye hiçbir zaman mültecileri bir silah olarak kullanmamıştır. Sığınmacılar meselesi artık sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Her aktörün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekir.

TSK'nın Suriye sahasında icra ettiği tüm faaliyetler TBMM'nin TSK'ya verdiği yetki çerçevesinde gerçekleşmektedir.



EŞİT MESAFEDE, GÖZ HİZASINDA İLİŞKİ

Türkiye bağımsız bir dış politika izlemektedir. Eşit mesafede göz hizasında ilişki kurmaktadır.

Yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye NATO'nun ikinci gücüdür. NATO'nun ilgili metinleri Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durum nedeniyle desteklenmesini icbar etmektedir.

Öngörülen yeni bir zirve formatı yok.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, Akşener, Karamollaoğlu, Önder Aksakallı ve İbrahim Çelebi ile görüştü. Kılıçdaroğlu aramadı. Cumhurbaşkanı Macron, Merkel, Ursula von der Leyen, Borisov ve Trump ile görüşecek. Kararlılığımızı açık ve net şekilde ifade edecek.