01.02.2021 - 15:29 |
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testi
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor.
Detaylar birazdan...
İstanbul Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdiİstanbul'dan son dakika gelen bir habere göre; Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.