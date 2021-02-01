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01.02.2021 - 15:29 |

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testi

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile Kabine toplantısının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor.

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