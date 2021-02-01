Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'çok net söylüyorum' deyip tepki gösterdi: Yüzsüzlük, pişkinlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 14 Ağustos 2001'den bugüne il başkanlığından sandık müşahitliğine kadar her seviyede hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Önden gidenlerden devraldığımız ve adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına sürdürüyoruz. AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşımız için değil, yüz binlerce mazlumun da emanetini taşıyoruz. AK Parti emperyalistler karşısında şanlı bir direnişin adıdır.

Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil ortak hayallerin buluşturduğu insanlarız. Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen buluşturmaya sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.

Bir türlü içlerine sindiremiyorlar. İşte bizim güzelliğimiz burada.

CHP'DE 3 VEKİLİN İSTİFASI

Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık furyasının üzerini kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca 'Külliye'ye giden CHP'li' diye meşgul etmişlerdi. Sonra bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar.

Kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında sadece isim benzerliği olduğunu söyleyecekler. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı görüyor. Bu millet 520 gündür evlat nöbeti turan anneleri ziyaret etmediğinizi de biliyor. CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a terörist uzantılarıyla yürüdü. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı.

Teröristler için gösterdikleri empatinin binde birini dahi o teröristlerin katlettiği insanlar için göstermediler. Devletin kaymakamına, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diye koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür.

CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Çok net söylüyorum biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Endişemiz ülkemiz adına. Bizim sıkıntımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Çapı, kalibresi asla ölçü değildir. Varsın onlar kirli senaryolarla koltuklarını koruma mücadelesi versinler, biz gözümüzü ufuktan ayırmayacağız.

AK PARTİ'DE ÜYE SAYISI 11.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Üye sayısı 11.5 milyona yaklaşan AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Başkaları gibi küçük olsun benim olsun zihniyetiyle değil 'büyük olsun hepimizin olsun' şiarıyla hareket ediyoruz.

Milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Salgın şartlarına rağmen son bir yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Yarıdan fazlasını 18-35 yaş arası gençler oluşturuyor.

Partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden saflarımıza kazandıralım. İsimler, makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Türkiye'nin sendelemesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz.

"MANAVGATLI KARDEŞLERİMİZE BİR MÜJDE VERİYORUM"

300 yataklı hastanenin yatırım programına alındığının müjdesini size veriyorum.