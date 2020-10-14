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14.10.2020 - 08:07 |

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adreslerini bulun, bana getirin'

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarını uyardı: “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim.”

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adreslerini bulun, bana getirin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda Erdoğan’ın il kongrelerindeki gideceği illerin takvimi de belli oldu. Takvime göre Erdoğan’ın 30 büyükşehir ve bir ile gitmesi planlanıyor. Bu hafta sonu Şırnak’a gidecek Erdoğan, 24 Ekim’de Kayseri’ye, 25 Ekim’de ise Malatya’ya gidecek. Erdoğan toplantıda parti kurmaylarına da uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim” diye konuştu.

"ADRESLERİNİ BULUN BANA GETİRİN"

Erdoğan MYK toplantısında ayrıca son dönemde AK Parti’ye katılan 100 yaş ve üzeri 40 nene ve dedeyi bizzat evlerinde ziyaret etmek için “Adreslerini bulun, bana getirin. Tek tek ziyaret etmek istiyorum” talimatı verdi. Erdoğan nene ve dedeleri kongre döneminde gittiği illerde ziyaret etmeyi planlıyor.

AŞI BİLGİLENDİRMESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl de dün partiye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede aşı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verildiği öğrenildi.

HÜRRİYET

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