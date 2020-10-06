MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
ABONE OL
06.10.2020 - 21:50 | | AA

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt dışına gönderilmesinde hükümete verilen izin süresini 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresinde, BM tarafından Türkiye'ye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği vurgulanan tezkerede, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.

Kovid-19'u yenen 2 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandıSivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

67 yaşında koronavirüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

67 yaşında koronavirüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Detayları anlattı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! Detayları anlattı

Sıradaki Haber