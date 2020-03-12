Son dakika... CZN Burak'a garson şoku! Karar...

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya fenomeni olan CZN Burak lakaplı işletme sahibi Burak Özdemir olayla ilgili alınan ifadesinde, ikili arasında yaşanan kavgayı çalışanlarından öğrendiğini, olaya karışan 5 kişinin de çalışanları olduğunu ifade etti. Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda 4 kişinin müşteki olduğu bir iddianame hazırladı.

İddianamede Mehmet G.'nin olay yerinden kaçtığı sırada Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığının tespit edilmesi üzerine 'Kasten öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet G. 35 yıl hapse mahkum oldu.