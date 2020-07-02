02.07.2020 - 10:14 |
Son dakika... Danıştay Ayasofya kararını 15 gün içinde açıklayacak
Son dakika haberi... Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması sona erdi.. Dairenin kararını aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor
Ayasofya’nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Mahkeme, kararı daha sonra açıklamak üzere duruşmaya son verdi.