Trump’a Ayasofya mektubu

1.Athenagoras’ın öncülüğünde 1966’da ABD’de faaliyetlere başlayan ve ülkedeki en güçlü STK’lardan biri olarak kabul edilen Archonlar, 17 Haziran tarihinde Trump’a gönderdiği mektupla, statünün korunması için harekete geçmesini talep etti. Archons Havari Aziz Andrew Düzeni Ulusal Komutanı Dr. Anthony J. Limberakis imzalı mektupta; “Ekümenik Patrikhanesi Archons Aziz Havari Aziz Andrew’un emri, bu kutsal ve gereksiz kararı önleyerek Türkiye’deki Hıristiyanların dini özgürlüğünü ve insanlığın ortak mirasını korumanızı acilen umuyor ve talep ediyor. Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme planı bu dini özgürlüğe doğrudan meydan okuyor. Altıncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinyan tarafından inşa edilen Ayasofya, yaklaşık bin yıldır İsa’nın Büyük Kilisesi olarak biliniyordu. Bu, tüm dünyada en önde gelen Hıristiyan Katedrali idi ve tüm inanç geleneklerinden Hıristiyanlar ve Hıristiyan olmayanlar tarafından saygı görüyordu” ifadelerine yer verildi.

Türkiye karşıtı oluşum

Teostrateji Uzmanı Bojidar Çipof ise Archonlar’ın ABD’de sürekli olarak Türkiye aleyhine lobi faaliyetleri yürüttüğünü belirterek; “Archonlar, canını ve malını ekümenik diye tanımladıkları patrikhane ve Helenizm uğruna harcayan insanlardan oluşuyor. Archonlar zengin ve ABD nezninde etkili isimlerden oluşuyor. Ayasofya’nın statüsüne yönelik Başkan Trump ve Temsilciler Meclisi’nde girişimler yürütüyorlar.