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04.12.2020 - 12:40 |

Son dakika deprem haberleri AFAD - Kandilli | İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre sorguluyor. Sabah saatlerinde Ege'de meydana gelen depremin ardından son dakika bilgisine göre İzmir'de deprem oldu. İşte son dakika deprem haberleri...

Son dakika deprem haberleri AFAD - Kandilli | İzmir'de deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Bulundukları bölgede en son ne zaman deprem olduğunu araştıran vatandaşlar Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini inceliyorlar. Son depremler listesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm depremleri listeliyor. Peki, 4 Aralık 2020 tarihinde nerede deprem oldu?

4 ARALIK SON DAKİKA SON DEPREMLER

İZMİR'DE DEPREM

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EGE'DE DEPREM

Bugün saat 07.26'da merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 3.6 büyüklüğündeki deprem 11.79 km derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

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