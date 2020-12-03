03.12.2020 - 18:13 |
Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Siirt Kurtalan'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem korku ve paniği yaşanmasına neden oldu. Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde oldu? İşte son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'de meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Siirt Kurtalan'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiş ve korku ve paniğe neden olmuştu. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
SON DEPREMLER LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.