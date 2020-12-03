Son dakika! Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'de meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Siirt Kurtalan'da meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiş ve korku ve paniğe neden olmuştu. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

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