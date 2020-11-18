Son dakika depremleri: Deprem mi oldu? Kandilli - AFAD son depremler

Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de her an farklı büyüklükte deprem meydana geliyor. İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar bulundukları bölgede olan depremleri sorguluyor. Bugün nerede deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu? Kandilli - AFAD son dakika depremleri haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 18 Kasım Çarşamba günü saat 02:02 sıralarında Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Öte yandan 01:34 sıralarında da Malatya 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İşte, son depremler:

2020.11.18 10:38:24 -.- 1.9 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2020.11.18 10:34:18 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.18 10:29:19 -.- 3.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.18 10:06:31 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.18 09:48:44 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2020.11.18 09:19:05 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.18 09:13:35 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.18 08:41:27 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2020.11.18 07:49:21 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.11.18 07:46:03 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.18 07:31:03 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2020.11.18 07:01:01 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...