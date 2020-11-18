Son dakika depremleri: Deprem mi oldu? Kandilli - AFAD son depremler
Nerede deprem oldu? Son depremler, vatandaşların araştırdığı konuların başında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinde Çorum, 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Diğer yandan Ege Denizi'nde de artçılar sürüyor. İşte, son dakika deprem listesi...
Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de her an farklı büyüklükte deprem meydana geliyor. İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar bulundukları bölgede olan depremleri sorguluyor. Bugün nerede deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu? Kandilli - AFAD son dakika depremleri haberimizde...
DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 18 Kasım Çarşamba günü saat 02:02 sıralarında Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Öte yandan 01:34 sıralarında da Malatya 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İşte, son depremler:
2020.11.18 10:38:24 -.- 1.9 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2020.11.18 10:34:18 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.18 10:29:19 -.- 3.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.18 10:06:31 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.18 09:48:44 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2020.11.18 09:19:05 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.11.18 09:13:35 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.11.18 08:41:27 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2020.11.18 07:49:21 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.11.18 07:46:03 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.11.18 07:31:03 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2020.11.18 07:01:01 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)