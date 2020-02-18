Son dakika | Dev operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik tespit edilen 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı deniz ve hava kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli toplam 43 ilde Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin 31'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 126'sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101'inin halen aktif çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen Deniz Astsubay İ.E'nin 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan ve halen Gölcük Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun emir astsubaylığını yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay C.Ç'nin 2017 yılında emekli olan Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

Hava Astsubay E.M'nin de 2014 ile 2016 yılları arasında halen ihraç Hava Tümgeneral olan Ahmet Cural'ın emir astsubaylığı yaptığı, aktif görevdeki Hava Astsubay G.İ'nin 2015 yılında emekli olup sonradan rütbesinin alınmasına karar verilen Hava Tuğgeneral Uğur Buldu'nun emir astsubaylığını yürüttüğü, Hava Astsubay S.B'nin 2006 yılında halen emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret Erbilgin'in, 2008 ile 2009 yılları arasında ise halen emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok'un emir astsubaylığını yaptığı belirlendi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAKİ FETÖ YAPILANMASINA OPERASYON

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

2009 YILI KOMİSERLİK SINAVINA FETÖ OPERASYONU

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2009 yılında yapılan komiserlik sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) sınava hile karıştırarak kendi militanlarını komiser yaptığını belirledi. Bunun üzerine 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için polis harekete geçti. O dönem komiser olan çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıpa getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorgulanacak.