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14.07.2020 - 13:03 | | İHA

Son dakika... Dinamit patlatan defineciler şelaleden düştü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu’nda define aradığı öne sürülen 2 kişi, dinamit patlatırken uçurumdan yuvarlandı. Kanyonda mahsur kalan 2 yaralının üzerlerinde patlamamış dinamitler olduğu belirlendi. Öte yandan 1 saat süren çalışmanın ardından ambulanslara ulaştırıldılar.

Son dakika... Dinamit patlatan defineciler şelaleden düştü!

Olay, sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik’ten İznik’e geldi.

Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti. Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi.

Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi. Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Tacir Kanyonu’nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.

Yaralı 2 kişi, İznik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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