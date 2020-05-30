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30.05.2020 - 13:24 | | DHA

Son dakika! Dink Vakfı’na tehdit iddiaları hakkında AK Parti'den açıklama

Gelen bir son dakika haberine göre; uğradığı suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Hrant Dink Vakfı, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tehditle ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı paylaşımda şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Son dakika! Dink Vakfı’na tehdit iddiaları hakkında AK Parti'den açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin.

Son dakika Dink Vakfı’na tehdit iddiaları hakkında AK Partiden açıklama

AK Partili Ömer Çelik, Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit mailine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz. Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz, kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır."

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Son dakika Dink Vakfı’na tehdit iddiaları hakkında AK Partiden açıklama

 

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