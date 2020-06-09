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09.06.2020 - 09:53 | | DHA

Son dakika! Diyarbakır'da corona virüste 'ikinci dalga' endişesi

Gelen bir son dakika haberine göre; Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.

Son dakika! Diyarbakır'da corona virüste 'ikinci dalga' endişesi

Türkiye'de corona virüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu. Türkiye'de 11 Mart günü ilk corona virüsün tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı.

VALİLİK MASKE ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Vakalardaki artışın en büyük etkisi ise vatandaşların corona virüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Corona virüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Özellikle 1 Haziran'dan itibaren corona virüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.

'NEREDEYSE VAKA SAYILARINA YETİŞEMEZ OLDUK'

Diyarbakır'da corona virüs vakalarının artması nedeniyle korkutan uyarıyı Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin yaptı. Tekin, Türkiye'de corona virüste ikinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağı tartışması sürerken, Diyarbakır'ın ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğu belirtildi. Diyarbakır'da pandemiyle mücadele eden iki hastaneden biri oldukların anlatan Tekin, artan vakalar nedeniyle klinik sayılarını artırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran'daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekten zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından dikkatimizi çeken bir durum ise toplu yerlerde bulunuyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uygulayıp, yeterince maske takılmadığını görüyoruz."

 

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