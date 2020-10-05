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05.10.2020 - 12:32 | | DHA

Son dakika... DSÖ, Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, DSÖ Türkiye Covid-19 Raporunu yayımladığını açıkladı.

Son dakika... DSÖ, Türkiye Covid-19 Raporu'nu yayımladı

Yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı. Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Covid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı. Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Raporun sonuç bölümünde; Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı; genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi" denildi.

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