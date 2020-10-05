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05.10.2020 - 12:46 | | DHA

Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye, Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesi dolayısıyla yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'ye teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'ye teşekkür etti. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Kluge'ye, dün yayınladığı 'Sayın Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölgesi, liderliğinizi ve Kovid-19 ile mücadelenizi her zaman desteklemektedir ve her zaman Türk halkının yanındadır' şeklindeki mesajı için ülkem adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kocadan DSÖ Avrupa Direktörü Klugeye teşekkür mesajı

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