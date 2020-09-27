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27.09.2020 - 02:20 |

Son dakika: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.Öte yandan dakikalar sonra 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika: Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Son dakika: Ege Denizinde 5.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Ege Denizi'nde korkutan deprem

BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 12,57 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 14,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi açıklarında dün saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde ve bugün saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana gelmişti.

 

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
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