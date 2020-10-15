15.10.2020 - 01:32 |
Son dakika... Ege Denizi'nde deprem
Gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 01.22'de Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 22.83 kilometre olduğu açıklandı.
Sarıyer'de genç kız arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladıİstanbul Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.