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19.06.2020 - 09:28 | | İHA

Son dakika: Elazığ'daki dehşette yeni gelişme!

Son dakika haberi... Elazığ'da bir süre önce eşinden boşanan ve önceki gün 20 yaşındaki kızını öldüren baba da 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son dakika: Elazığ'daki dehşette yeni gelişme!

Elazığ’da eşinden boşanan ve önceki gün üniversite sınavı için ağabeyinin evine gelen 20 yaşındaki kızını öldüren, ayrıca daha önce köyde mezar kazdığı ileri sürülen baba da hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ’daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu'da geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan baba Konukoğlu'da gece yarısı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın cenazesi şehir hastanesinden alınarak, öldürdüğü kızının naaşı bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi. Hastanede yapılacak otopsi sonrası baba ile kızın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.

Baba Konukoğlu'nun 6 ay önce gittiği merkeze bağlı Elmapınarı köyünde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıkmıştı. Baba ve kızının henüz nerede toprağa verileceğinin belli olmadığı öğrenildi.

Son dakika: Elazığdaki dehşette yeni gelişme

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Elazığ'da, görüşmek istemediği babası Mikail Konukoğlu tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Merve Konukoğlu'nun (20) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürek burktu.

Merve Konukoğlu'nun, şubat ayında, Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız (17) ile ilgili, 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Merve Konukoğlu'nun ayrıca 'Herkesi affederim ama babamı edemem' yazılı paylaşımı beğendiği görüldü.

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